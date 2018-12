Wie die NÖN berichtete (siehe hier und unten), ist der 14-jährige Hamidullah Shinwari aus Neunkirchen spurlos verschwunden. Die Familie und Freunde machen sich große Sorgen, dass dem Schüler etwas zugestoßen sein könnte. Er sei wie so oft Fußballspielen gewesen, erzählt sein älterer Bruder Abidullah der NÖN Neunkirchen im persönlichen Gespräch. Nach Hause gekommen ist Hamidullah am Abend des 9. Oktobers aber bis heute nicht.

„Wir haben die Suche jetzt wieder intensiviert. Wir gehen noch einmal alle seine Wege ab und führen Befragungen mit jenen Menschen, die ihm nahestanden, durch. Ermittelt wird von der Kriminalabteilung und in alle Richtungen“, so Neunkirchens Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller am Mittwochmittag zur NÖN.

Allerdings sei bisher kein heißer Tipp über den Verbleib des Buben dabei gewesen.