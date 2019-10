Durchwegs positives Echo gab es auf den 1. „Neinkirchner Noachtmorkt“, der vom Neunkirchner Wirtschaftsverein Anfang Oktober organisiert am Holzplatz über die Bühne ging. Für den zweiten Termin, Freitag, 8. November, haben sich die Verantwortlichen aber einige Neuerungen einfallen lassen, um die Veranstaltung attraktiver zu machen.

„Wir möchten die regelmäßigen Abendtermine zu einem richtigen Spektakel, mit allem, was dazugehört, machen“, so Obmann-Stellvertreter des Vereins „Aktive Wirtschaft“ Rudi Grubich im Gespräch mit der NÖN. So soll die Veranstaltung auch durch diverse Programmpunkte und Events aufgewertet werden und einen „Jahrmarktcharakter“ bekommen.

„Nur ein Flohmarkt alleine ist uns zu wenig, wir wollen damit hin zu einem Eventmarkt, gleichsam den Langen Einkaufsnächten von früher, kommen. Deshalb appelliere ich an alle Interessenten: Durchstöbert Eure Kästen und kommt mit euren Schätzen zu uns!“, so Grubich. Als besonderes Zuckerl gibt es die Stellplätze beim nächsten Termin am 8. November sogar gratis. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass für die Standler bereits um 16 Uhr. Das Aussteller-Gebiet soll auch um die Herrengasse erweitert werden.

Dieses Mal wird es auch erstmals ein Rahmenprogramm geben. So findet bereits um 18.30 Uhr eine Kindershow mit „Wurliwurm“ statt und um 20 Uhr soll eine Feuershow für entsprechende Stimmung im Dunkeln sorgen. Immerhin ist es möglich, bis 23 Uhr zu stöbern. Aber auch für die gastronomischen Schmankerln wird gesorgt sein.

Und am 6. Dezember planen die Verantwortlichen, die Veranstaltung überhaupt zu einem Weihnachtsspektakel zu machen.

Danach geht der „Neinkirchner Noachtmoarkt“ vorerst in die Winterpause und im März möchte man mit neuem Elan wieder an das Projekt herangehen.