Eine besondere Auszeichnung wurde dem Kustodenteam des Städtischen Museums Neunkirchen - Hannes Schiel, Vanessa Staudenhirz und Benedikt Wallner - von der NÖ Landesregierung zuerkannt: Sie wurden mit dem Anerkennungspreis des NÖ Kulturpreises 2020 in der Sparte „Erwachsenenbildung, Volksbüchereiwesen, Heimatforschung, Verfassen heimatkundlicher Werke, Arbeit für Museen“ ausgezeichnet. Eingereicht wurde für den Preis das Buch des Museums zum 100-jährigen Jubiläum der Stadterhebung mit dem Titel „Neunkirchen in 100 Objekten“.

Die ausgezeichneten Autoren sind seit mehreren Jahren im Städtischen Museum tätig. Schiel studierte Ur- und Frühgeschichte, seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Archäologie. Staudenhirz ist Wirtschafts- und Sozialhistorikerin, der Schwerpunkt von Wallner, der Geschichte studierte liegt in der Österreichischen Geschichte des 19./20. Jahrhunderts. Alle drei haben bereits mehrere Schriften für das Städtische Museum verfasst und arbeiten seit einiger Zeit auch als Kolumnisten für die Neunkirchner NÖN.

Das prämierte Werk „Neunkirchen in 100 Objekten“ umfasst 212 Seiten und wird am 17. August 2020 – dem exakten Datum der Stadterhebung vor 100 Jahren – um 16.30 Uhr im Festsaal der Mittelschulen präsentiert. Danach ist es im Museum zum Preis von 19 Euro erhältlich. Der umfangreiche Katalog beschreibt die Historie und verschiedenste Aspekte der Stadt anhand von 100 Objekten – angefangen beim „Ersten Neunkirchner“. Die Sonderausstellung zum Buch wird am 3. Oktober eröffnet.

Aufgrund der Coronakrise wurde das Werk übrigens digital eingereicht und der Jury vorgelegt. Präsentation und Sonderausstellung mussten ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation von April auf August bzw. Oktober verschoben werden.