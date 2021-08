Seit ihrer Jugend spielt die Musik in Viki Jahrls Leben eine große Rolle. 2020 entschloss sich die gebürtige Sauternerin (Gemeinde Pitten) zur Teilnahme am Bewerb „NÖN sucht das größte Talent“ – schließlich gewann sie ihn sogar! Am kommenden Freitag, dem 13. August, wird sie unter anderem mit ihrem Siegersong auf der Sommerbühne in der Bezirkshauptstadt auftreten.

Dass Jahrl die NÖN-Talente- show tatsächlich gewonnen hat, konnte sie in den ersten paar Wochen nicht realisieren. Mittlerweile habe sie es aber „endlich begriffen“, schmunzelt die Musikerin. Und seit dem Sieg habe sich auch viel getan: „Nach der Show war ich mit meinem Song ‚Sag mir‘ im Tonstudio. Ich hab’ das Lied anschließend mit einem Musikvideo veröffentlicht“, erzählt sie. Pause nach diesem ersten großen Schritt gibt es für Jahrl aber keine, denn es wird bereits am nächsten Lied gearbeitet.

Auf der Suche nach Bandmitgliedern

Zudem möchte die Sauternerin künftig nicht ganz alleine auf der Bühne stehen. „Ich habe beschlossen, nach Bandmitgliedern zu suchen“, so Jahrl. Ein erstes Mitglied wurde mit Marius Kodym gefunden. Er begleitet die Musikerin am Schlagzeug und dem Klavier. „Wir hoffen darauf, nach unserem Auftritt auf der Sommerbühne unsere Band vergrößern zu können“, rührt Jahrl die Werbetrommel. Am Freitag geht es um 20 Uhr los. Am Programm stehen deutscher Pop sowie Austro-Hits.

Ganz allgemein erfreut sich die Sommerbühne übrigens großer Beliebtheit, so Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP): „Pro Woche finden bis zu vier Veranstaltungen statt und wir werden die Bühne auch nächstes Jahr sicher wieder aufstellen!“