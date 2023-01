Oberlandesgericht gibt Stadt bei Stopp der Treugelder Recht

Zur Erinnerung: Die Stadt hatte Ende des Jahres 2021 die jahrelange Auszahlung dieser Gelder gestoppt, weil sie der Rechtsmeinung war, dass es dafür keine Grundlage geben würde. Immerhin betrugen die jährlichen Aufwendungen dafür zuletzt an die 430.000 Euro – knapp 300 Personen kamen in den Genuss der Auszahlungen.

Nach dem Stopp klagte die Personalvertretung die Gemeinde und bekam am Wiener Neustädter Landesgericht in erster Instanz Recht gesprochen. Die Stadt ging ihrerseits in Berufung. Der nun vom Oberlandesgericht Wien stattgegeben wurde. Das heißt, die Stadt muss weder die gestoppten Zahlungen nachzahlen, noch in Zukunft dafür weiterhin aufkommen.

„Ich sehe das nicht als Triumph, sondern als Rechtssicherheit. Ich habe ja damals mit der Personalvertretung besprochen, dass wir es ausjudizieren“, so der Stadtchef in einem ersten Statement. Und Stadtamtsdirektor Christof Holzer ergänzt aus juristischer Sicht: „Der Personalvertretung bleibt jetzt nur mehr der Weg einer außerordentlichen Revision.“

Ob sie diese bestreiten wird, ist noch ungewiss. Personalvertreter Andreas Pfalzer auf Nachfrage zur NÖN: ,,Unser Rechtsanwalt lotet jetzt einmal die aktuelle Situation nach dem neuen Urteil aus und wird dann über die weitere Vorgangsweise entscheiden. An und für sich haben wir schon vor, bis zur letzten Instanz zu gehen. Allerdings nur, wenn auch die Voraussetzungen passen, dass wir damit Erfolg haben!"

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.