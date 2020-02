Die Koalition zwischen ÖVP und Grünen in Neunkirchen ist bereits seit Tagen besiegelt. Darüber hinaus wird sich aber auch die FPÖ in einigen Themenbereichen intensiver einbringen, wie am Freitag bekannt wurde: Gemeinsam mit den Spitzen der Koalitionsparteien, Herbert Osterbauer und Johann Gansterer, schloss FPÖ-Vizestadtparteichef Helmut Fiedler ein entsprechendes Arbeitsübereinkommen. „Wir möchten uns konkret in fünf Themenkomplexen einbringen, die uns besonders am Herzen liegen“, wird der designierte FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler in einer Aussendung zitiert, „die Gestaltung des Holzplatzes, die Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt und der Citymanager sind Maßnahmen zur Belebung des Stadtkerns. Beim Thema Sicherheit setzen wir uns dafür ein, die Polizeipräsenz in der Stadt zu erhöhen. Und beim Stadtpark möchten wir den gesunden Altbaumbestand bewahren und gleichzeitig Kindern das Thema Nachhaltigkeit vermitteln."

ÖVP und Grüne begrüßen Mitarbeit

ÖVP und Grüne begrüßen die Mitarbeit der Freiheitlichen. "Man kann es sich in der Opposition leicht machen, und einfach alles ablehnen, nur weil es von der Regierung kommt. Der Weg, den wir nun gemeinsam einschlagen, ist ein anderer – einer des konstruktiven, themenbezogenen Miteinanders“, fasst Vizebürgermeister in spe, Johann Gansterer (Grüne), zusammen.

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) ergänzt: „Neunkirchens Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Zusammenarbeit in der Politik. Es war mir daher ein Anliegen, mit allen Parteien Themen auszuloten, bei denen ein Miteinander vorstellbar ist. Daher freut es mich besonders, dass die FPÖ Neunkirchen unser Angebot zur Zusammenarbeit angenommen hat.