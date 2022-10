ÖVP-Stadträtin Barbara Kunesch tritt zurück

Die Ressortverantwortliche für das Schul- und Bildungswesen hat sich diesen Entschluss schon länger überlegt, wie sie im Gespräch mit der NÖN sagt: „Säen, ernten, gehen - alles hat seine Zeit. Das politische Amt hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist aber mit zunehmenden Alter auch zeitintensiv, anstrengend und sehr fordernd geworden“, so Kunesch, die seit 2010 für die ÖVP im Gemeinderat sitzt und seit 2015 als Stadträtin tätig war.

Was Bürgermeister Herbert Osterbauer zu dieser Entscheidung sagt und wer ihr nachfolgen soll, lest ihr ab Mittwoch in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen.

