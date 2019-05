Bereits zum dritten Mal darf sich Neunkirchens Panoramapark als bestes Fachmarktzentrum Österreichs feiern lassen: Nach 2013 und 2014 konnte der begehrte Titel des „Shoppingcenter-Performance-Reports“ auch heuer wieder in die Bezirkshauptstadt geholt werden. „Das freut uns sehr und ist eine Auszeichnung und Würdigung der Arbeit, die hier geleistet wird. Immerhin konnten wir uns gegen 46 Mitbewerber durchsetzen“, sehen Centermanagerin Sylvia Janneschitz und Eigentümervertreter Helmut Pehofer ihre Bemühungen bestätigt.

Bei der Auszeichnung handelt es sich um eine Befragung des Beratungsinstitutes Ecostra: Dabei wurden jene Filialketten, die am häufigsten in Einkaufszentren vertreten sind gebeten, die wirtschaftliche Performance ihrer Filialen an den einzelnen Standorten zu bewerten. Der Panoramapark gewann mit einer Durchschnittsbewertung von 1,57 nach dem Schulnotensystem. Aktuell sind 17 Dienstleister im Fachmarktzentrum untergebracht. „Dieser große Erfolg gründet nicht nur auf einem guten Konzept und dem gelungenen Branchenmix, sondern ist auch eine Bestätigung für die Region Neunkirchen, die immer mit ihrer Kaufkraft und der Kundenzufriedenheit punktet“, freuen sich Janneschitz und Pehofer.

Während aktuell am Branchenmix auch nichts geändert werden soll, gibt es aber baulich einige Projekte von größerem Ausmaß. So wird das asiatische Lokal „Yummy“ in den kommenden Wochen die Dachterrasse vergrößern. „Das Lokal kommt derart gut an, dass wir dem Wunsch, bei schönem Wetter draußen mehr Plätze anbieten zu können, gerne nachkommen“, so Pehofer. Aber auch beim benachbarten alten Kesselhaus, das, wie die NÖN berichtete, die Bietergemeinschaft des Panoramaparks erworben hat, werden bereits Pläne geschmiedet. Konkretes will Pehofer aber noch nicht verraten: „Da sind wir noch in der Frühphase, leider gibt es durch das Bundesdenkmalamt einige Hürden, die doch sehr hoch sind und eine Realisierung noch in weitere Ferne rücken lassen!“