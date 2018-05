Große Aufregung gab es am Donnerstagnachmittag im Landesklinikum: Ein Patient der Psychiatrie rief bei der Neunkirchner Feuerwehr an (!) und kündigte an, das Klinikum anzuzünden. Daraufhin setzte er seine Worte in die Tat um und entzündete auf der Toilette Papier.

Da war allerdings bereits Großalarm ausgelöst worden und die Wehren der Stadt, von Mollram und Peisching zum Alarmort unterwegs. Die Aufzüge wurden sicherheitshalber abgeschaltet, die Besucher mussten über die Stiegen das Haus verlassen.

„Passiert ist zum Glück nicht viel, das Papier hat nur geraucht“, weiß Stadtchef Herbert Osterbauer über den Vorfall. Bei dem Patienten soll es sich um einen polizeibekannten Mann handeln.