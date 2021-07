Le-gen-där! Das war sie ganz gewiss – jene Reise, die 19 Freunde auf ihren Harleys rund um Peischings „Cult Bikes“-Boss Franz Kaltenegger und Cheforganisator Gerfried Greylinger vom Bodensee bis zum Neusiedlersee in nur sechs Tagen zurücklegten.

Das Besondere an diesem „Old School Run“: Bei allen Maschinen handelte es sich durchwegs um ältere Harley-Modelle – von der Panhead Greylingers, Baujahr 1962, begonnen bis zu den jüngsten Harleys aus den 1980er Jahren. „Und mit allen wurde sogar der Großglockner bezwungen und am Ende erreichten auch alle unfallfrei das Ziel“, zeigt sich Franz Kaltenegger stolz auf seine Jungs. Auch wenn die 1.280 Kilometer lange Reise von einigen Abenteuern und unerwarteten Erlebnissen begleitet wurde.

Die „Old School Tour“ entsprang der Idee einer Gruppe von „Schraubern“, die mit großer Begeisterung in einem Kammerl in Kalteneggers Werkstätte an ihren Oldtimer-Harleys regelmäßig herumbastelt. „Wir wurden im Laufe der Zeit immer mehr und schließlich wurde auch die Idee einer gemeinsamen Reise geboren“, erinnert sich Kaltenegger, der von der großen Faszination, die besonders alte Modelle der Kultmarke ausüben, begeistert berichtet.

„Wir sind keine Krieger, wir kommen in Frieden“

Gestartet wurde übrigens mit dem Autoreisezug. Klar, denn irgendwie mussten die Biker ja nach Feldkirch kommen und zweimal die Strecke zu fahren wäre sich von der Zeit, böse Zungen behaupten aber auch von der Fitness her, dann doch nicht ausgegangen. Wobei alleine die Reise nach Wien schon einen Vorgeschmack auf alles weitere geben sollte. „Als wir dann aufgrund von einkalkulierter Pannen, die wir aber zum Glück nicht hatten, schon drei Stunden zu früh am Westbahnhof waren, mussten wir uns irgendwie die Zeit bis zur Abreise vertreiben“, erzählt Dorfwirt Hannes Beisteiner. Und so machte kurzerhand ein Pizzalieferant das Geschäft seines Lebens: Denn neben einer großen Anzahl von Pizzen musste er auch eine große Anzahl von Kaltgetränken den durstigen Bikern an den Bahnsteig liefern.

Und auch wenn die Gruppe im Schlafwagen anreiste – geschlafen wurde laut Insiderberichten nur wenig. Kaum in Vorarlberg gestartet, kam es in Mellau gleich zu einer Begegnung der dritten Art. „Bei einer Panne zuckte eine deutsche Urlauberin plötzlich grundlos völlig aus, beschimpfte uns, meinte, dass wir Krieger seien und spuckte auf den Boden. Die Frau war einfach nicht zu beruhigen“, erinnert sich Hannes Schlögl an den Zwischenfall. Selbst als der besonnene Dorfwirt Beisteiner versicherte, dass die Truppe in Frieden käme, hagelte es für die Neunkirchner Gruppe weitere Schimpftiraden. Doch die entspannten Biker ließen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen und setzten ihre Reise Richtung Osten fort...

Kochkommissar sorgte

für Tunnelsperre

Wo es bei der Generalprobe für den Großglockner erneut spannend wurde. Polizist und „Kochkommissar“ Mario Mosinzer blieb mit seinem schweren Gefährt ausgerechnet in einem Tunnel auf der Strecke liegen, sorgte damit ungewollt sogar für einen Asfinag-Einsatz und eine halbseitige Tunnelsperre. Dass dem, der den Schaden hat, auch hier der Spott sicher war, braucht in diesem Fall nicht extra erwähnt werden. Doch auch hier gelang es dank Cultbikes-Chef und Mechanikermeister Franz Kaltenegger, der am Weg in den Osten des Öfteren das Werkzeug auspacken musste, die Maschine wieder flott zu machen. Er mahnte dabei schelmisch, dass zufälligerweise gerade jene, die vorher zum Service kamen, die Etappen problemlos schafften.

Highlight der Tour war natürlich die Fahrt auf den Großglockner: Bei Kaiserwetter und ohne Zwischenfälle erreichten alle 19 Teilnehmer die Passhöhe. „Ein einmaliges Erlebnis“, schwärmen Beisteiner und Schlögl. Aber auch die Stopps in Velden oder Gamlitz, wo sich Franz Kaltenegger beim Schwimmbewerb als Sieger in Szene setzen konnte, begeisterten. Glücklich, zufrieden, aber etwas müde wurde am Samstag das Ziel in Rust erreicht. „Eines ist jetzt schon sicher: Die Tour wird es auch im kommenden Jahr wiedergeben“, verspricht Boss Kaltenegger. Und hält der „Old School“-Trend weiterhin so an, dann wahrscheinlich mit noch mehr Teilnehmern.