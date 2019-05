Nicht nur in Österreich, sondern international reagierte man in der Vorwoche bestürzt auf das Ableben von Niki Lauda. Der dreifache Formel 1-Weltmeister und Flug-Unternehmer starb im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde.

Mit dem Musiker und Pilot Ernst Glatzl hat auch ein Neunkirchner viele Erinnerungen an die „Legende“ Niki Lauda. Mehrere Jahre flog Glatzl für die Laura-Air und etliche Male sogar mit Lauda persönlich an der Seite mit der Boeing 737 oder 777. So war Glatzl auch beim Jungfernflug der ersten Boeing 777 nach Wien mit dabei: „Mit ihm hat es immer lustige Geschichterln gegeben. Wir waren beim Simulator-Training in Seattle und danach lud Lauda uns zum Abendessen ein. Ich saß vorne neben ihm und er parkte sich vor dem Steakhouse auf einem Behindertenparkplatz ein. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass er auf einem Behindertenparkplatz steht. Er hat nur gemeint: ,Geh, ich mit meinem Ohrwaschl‘ kann mich da noch zehn Mal hinstellen‘“, muss Glatzl noch immer schmunzeln. Lauda sei „lustig“ und „umgänglich“ gewesen, schildert er. So erinnert er sich auch an eine Aussage Laudas vor geladenen Journalisten bei der Präsentation der neuen Boeing 777 in den USA. „Die hat am WC, welches sich gleich hinter dem Cockpit befindet, einen Klodeckel mit Stoßdämpfer. Jetzt höre ich endlich nicht mehr den Klodeckel zufallen“, sorgte Lauda auch hier für viele Lacher.

„Lauda hinterlässt eine große Lücke!“

Gute Erinnerungen an den Formel 1-Star und Flug-Unternehmer hat man auch bei der Firma F/List mit Sitz in Olbersdorf (Thomasberg), schließlich besuchte er den Flugzeugausstatter mehrmals. „Die Welt ist um einen großen Helden ärmer geworden. Niki hinterlässt auch bei uns eine große Lücke“, reagierte die Firmenspitze rund um Geschäftsführerin Katharina List-Nagl etwa auf „Facebook“ auf das Ableben Laudas.