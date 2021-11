Politiker-Sprechstunden: Von großen und kleinen Sorgen

Ein Heimspiel für ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer waren die ersten Bürgergespräche, zu denen er am Mittwochabend passenderweise in den Sitzungssaal des Rathauses geladen hatte. Allerdings war der Andrang von sechs Besuchern, darunter auch Unternehmer Sepp Breiter, überschaubar und die Entourage des Bürgermeisters mit Vizestadtchef Johann Gansterer (Grüne), Stadtpolizeichef Klaus Degen, Baudirektor Christian Humhal, Finanzstadtrat Peter Teix (ÖVP) und Büroleiter Thomas Rack, die hilfreich zur Seite standen, fast größer.

„Wir werden uns die Situation bei der Kreuzung ansehen und auch die Roadrunnerszene weiter unter Beobachtung halten“ Bürgermeister Osterbauer und Stadtpolizeichef Degen

Trotzdem gab es zahlreiche Anliegen, die nach einem längeren Rück- und Ausblick von Osterbauer, die von den Besuchern vorgebracht wurden. Im Mittelpunkt standen dabei so wie fast immer Probleme den Verkehr betreffend: So sei etwa die Sicht beim Linksabbiegen aus der Talgasse in die B 17 nach der Errichtung eines neuen Zaunes viel schlechter geworden. Auch von nächtlichen Rennen in der Triester Straße Richtung B 17 wurde berichtet. Anliegen, die nun bearbeitet werden sollen: „Wir werden uns die Situation bei der Kreuzung ansehen und auch die Roadrunnerszene weiter unter Beobachtung halten“, versprachen Degen und Osterbauer.

Auch der Stadtpark wurde thematisiert.

Dort komme es immer wieder durch Jugendliche vor allem in den Nachtstunden zu Lärmbelästigungen. Hier konnten die Verantwortlichen umgehend beruhigen: „Die Böllerschießerei sollte zu Ende sein. Da gab es eine Ausforschung und es wurde hoch und heilig versprochen, dass jetzt nichts mehr geschossen wird“, so der Stadtpolizeikommandant. Die Anregung, den Raimundweg von der Triesterstraße weg besser zu kennzeichnen, dass dieser keine Durchfahrtmöglichkeit durch den Stadtpark darstellt, wurde positiv aufgenommen.



FPÖ will weiter auf „Talk am Bankerl“ setzen

Kein Glück mit den Bürgern hatte am Samstagvormittag die Stadt-FPÖ, die in die Bäckerei Schlief eingeladen hatte. Zwischen 10 und 11 Uhr wären Stadtparteiobfrau Regina Danov und Klubchef Willi Haberbichler für Ideen, Vorschläge und Anfragen bereitgestanden – gekommen war allerdings diesmal niemand. „Zwei Personen hatten sich im Vorfeld angemeldet, sind dann aber nicht gekommen“, hielt Haberbichler fest.

Entmutigen lassen will man sich aber keineswegs, so Danov, schließlich seien Formate wie „Talk am Bankerl“ zuletzt sehr erfolgreich gewesen: „Und wir waren auch die Ersten, die auf diese direkte Art der Bürgerbeteiligung gesetzt haben. Jetzt ziehen die anderen nach“, so die Stadtparteiobfrau.