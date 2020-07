Es war eine Premiere für die städtische FPÖ am Samstagvormittag: Erstmals luden die drei Gemeinderäte Helmut Fiedler, Regina Danov und Willi Haberbichler zu einer Art Bürgerstammtisch im Freien – konkret zum Bankerl beim Jahn-Denkmal im Stadtpark. Jeweils eine Dreiviertelstunde standen die drei Mandatare Bürgern Rede und Antwort. „Wir haben uns bereits nach der Wahl überlegt, dass es ein solches Format bräuchte. Unser ,Talk am Bankerl‘ dient dazu, in ungezwungener Atmosphäre und nicht allzu öffentlich, über Sorgen und Nöte der Bürger zu sprechen“, erklärt Helmut Fiedler das Konzept. Nach der erstmaligen Durchführung zeigt er sich davon überzeugt, dass eine solche Aktion eine „Stärkung der aktiven Bürgerbeteiligung“ darstelle: „Etwa elf Neunkirchner nahmen sich die Zeit, ihre Gedanken, Vorstellungen und auch Nöte mit uns zu teilen“, so Fiedler, der das recht wechselhafte Wetter erwähnt.

Zur Sprache seien unter anderem das äußere Erscheinungsbild der Stadt – im Speziellen der Stadteinfahrten sowie der Randteile – oder die Situation der Innenstadt gekommen, so Fiedler. Aber auch Maßnahmen zur Umgestaltung des Stadtparkes seien thematisiert worden, so Fiedler. Er verweist auch darauf, dass man die Aktion ganz bewusst nicht mit dem Parteilogo beworben hätte: „Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich später einmal mehrere Parteien zusammentun und eine solche Aktion durchführen“, so Fiedler.

Bereits im September soll es jedenfalls eine Neuauflage des Talks geben: „Um dabei jedoch noch mehr Neunkirchner zu erreichen, werden wir drei verschiedene Bankerl für Bürgergespräche nützen“, erklärt Klubobmann Willi Haberbichler.