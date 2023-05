Neunkirchen Prozess um Tätigkeitsverbot: Freispruch für verurteilten Ex-Lehrer

E in wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter ehemaliger Lehrer hat sich am Mittwoch am Bezirksgericht Neunkirchen verantworten müssen. Der 42-Jährige hatte in einer Einrichtung für junge Erwachsene und Jugendliche zwei Mal-Workshops abgehalten, an denen auch Minderjährige teilnahmen. Dem Angeklagten wurde deshalb vorgeworfen, gegen ein gerichtlich ausgesprochenes Tätigkeitsverbot verstoßen zu haben. Der Prozess endete mit einem Freispruch, das Urteil ist nicht rechtskräftig.