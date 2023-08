Quo vadis Innenstadt: Das sagen Politik und Unternehmerverein

Herbert „Herby“ Auer, Obmann des Vereins „Aktive Wirtschaft“, ist in seiner Einschätzung sehr deutlich: „Die Situation ist nicht besser geworden, ich sehe keinen Aufschwung in der Innenstadt“, kommentiert er auf NÖN-Nachfrage die Entwicklung in der Innenstadt in den vergangenen Monaten. Zwar gebe es im Stadtzentrum viele Veranstaltungen, „doch den Geschäften bringt das nichts“, meint Auer.

An der „City App“, die „an sich ja keine schlechte Sache wäre“, kritisiert Auer die schleppende Umsetzung und die Kosten. „Wenn die Gemeinde gesagt hätte, dass sie das erste Jahr sponsert, hätten sich sicherlich mehr Leute gefunden.“ Er selbst habe sich anfangs zwar angemeldet, mache nun aber auch aufgrund der baldigen Pensionierung nicht mit. Vereinsobmann will Auer bis Jahresende bleiben, wie es danach weitergeht, ist nach wie vor offen.

Wirtschaftsstadtrat sieht „kleine Schritte in richtige Richtung“

„Es sind kleine Schritte in die richtige Richtung!“ So antwortet Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) auf die Frage, ob sich die Situation in der Innenstadt im letzten Jahr verbessert oder verschlechtert habe. Die Kritik, etwa an der „City App“, kann Teix teilweise nachvollziehen – andererseits nimmt er auch die Unternehmer in die Pflicht. Denn von den 15 Mitgliedsbetrieben seien nicht alle sehr aktiv, so Teix: „Da sehe ich schon noch Luft nach oben!“ Insgesamt habe die Applikation nur dann einen Mehrwert, wenn sie auch von genügend Betrieben genützt werde, meint der Wirtschaftsstadtrat: „Wir hoffen, dass in der zweiten Jahreshälfte einige dazukommen!“

Die Vielzahl an Veranstaltungen habe gezeigt, dass es „unbedingt ein Stadtmarketing in Neunkirchen braucht“, meint Teix – aktuell aber gebe es nur eine „Light-Version“, räumt er ein. Ob die Ankündigung zu rasch getätigt worden sei? „Ankündigungen sind grundsätzlich etwas Gutes, weil sie Druck erzeugen. Wir waren an sich guter Dinge, dass wir eine Person finden, die das machen wird.“

Positiv beurteilt Stadtrat Teix das gemeinsame Gewinnspiel von Unternehmer- und Tagestourismusverein.

