Quo vadis Neunkirchner Innenstadt? Die große NÖN.at-Analyse

In welche Richtung soll sich Neunkirchens Innenstadt bewegen? Was kann man zu ihrer Belebung beitragen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich vor etwas mehr als einem Jahr eine NÖN-Podiumsdiskussion, organisiert gemeinsam mit der Stadt. Die Teilnahme war rege, die Diskussion lebendig. 14 Monate später analysiert die NÖN, was sich seitdem alles getan hat.

Ausgangslage: Angestoßen durch einen Kommentar in der NÖN, debattierten Vertreterinnen und Vertreter der Stadt gemeinsam mit Unternehmern und Kunden, wie die Frequenz im Zentrum erhöht werden könnte. Neben Lösungsvorschlägen wurde auch Kritik laut: etwa an mangelnder Kommunikation seitens der Politik mit den Betrieben oder an der Verkehrssituation. Stadtrat Peter Teix, der in der Diskussion die ÖVP vertrat, ließ aber mit zwei Vorschlägen aufhorchen.

Stadtmarketing: Statt des einst propagierten Citymanagers solle ein Stadtmarketing eingeführt werden, kündigte Teix bei der Veranstaltung an. Es solle „Ideen bündeln“ und als Ansprechpartner für die Wirtschaft dienen, so die Überlegung. Das Stadtmarketing besteht mittlerweile zwar, befasst sich aber nur mit dem Veranstaltungswesen. Die Suche nach einem leitenden Kopf blieb vorerst erfolglos und auch die von Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) geplante Übersiedelung, etwa in die frühere „Neuroth“-Filiale am Hauptplatz, steht nach wie vor aus.

„City App“: Nach mehrmaliger Verzögerung nahm die „City App“ – der zweite Vorstoß von Stadtrat Peter Teix innerhalb der Diskussion – im Frühjahr tatsächlich den Betrieb auf. Aktuell zählt die Handy-Applikation allerdings lediglich 15 Mitglieder (siehe Artikel links). Begleitet wurde die Einführung auch von Kritik – nicht nur wegen der Verzögerung, sondern auch wegen mangelnder Kommunikation seitens der ausführenden Firma und der Politik.

Veranstaltungen: Lobend erwähnt, etwa von „Schuhhaus Rax“-Chef Mancy Knöbel, wurde im Rahmen der Diskussion der neu aufgestellte Bauernmarkt am Holzplatz. Der läuft auch heute noch, durchaus mit Erfolg. Abseits dessen wird in der warmen Jahreszeit auch die „Sommerbühne“ am Hauptplatz rege bespielt. Mit „mini9kirchen“ fand heuer auch ein beliebtes Großevent statt, das traditionelle Stadtfest folgt dann im September (siehe S. 10).

Betriebe: Nach etlichen Schließungen, aufgrund derer auch die Diskussionsveranstaltung stattfand, siedelte sich mit Mai Bernd Konecny mit einem Spielwarengeschäft an der Ecke Herrengasse/Triesterstraße an. Sein Fazit nach drei Monaten? „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, die Lage ist toll.“ Ein Problem sei die Parkplatzsituation: „Da haben die Einkaufscenter ihre Vorteile.“

Verkehr: Nicht ganz ausgespart wurde im Rahmen der Diskussion auch das Verkehrsthema. Der Tenor: Die Innenstadt sei schwer erreichbar, das Einbahnsystem kompliziert. Eine Thematik, die Stadtchef Herbert Osterbauer (ÖVP) breit diskutieren will, wie er zu Jahresbeginn bekanntgab. Eine externe Agentur soll ein Verkehrskonzept für die Stadt erstellen.

Neunkirchen Quo vadis Innenstadt: Das sagen Politik und Unternehmerverein

Wielands Bewertung Neunkirchens „City App“: Lob und Kritik für neues Gadget