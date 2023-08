Rätselraten um Neubaupläne der Krankenkasse-Bezirksstelle

Denn eine offizielle Anfrage der NÖN, die über Informationen verfügt, dass bereits fix fertige Pläne für einen Neubau am bisherigen Eigengrund in der Doktor Stockhammergasse in der Schublade liegen würden, wurde von der Pressestelle nur kryptisch beantwortet: „Für die ÖGK ist es wichtig am Standort Neunkirchen ein modernes Kundenservice sowie Zahngesundheitszentrum zur Verfügung zu stellen und gute Leistungen anzubieten. Dazu prüfen wir verschiedene Varianten, um auch künftig einen zeitgemäßen und qualitativ angemessenen Service erbringen zu können.“ Nähere Details wolle man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.

Allerdings weiß ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, dass vor einiger Zeit bezüglich eines Grundstücksankaufs mit der ausgegliederten Immobiliengesellschaft der Gemeinde verhandelt wurde: „Das war so vor etwa zwei Jahren. Warum sich das zerschlagen hat, weiß ich nicht!“ Osterbauers aktuellen Informationen zufolge beabsichtigt die ÖGK nun an Ort und Stelle einen Neubau zu errichten: „Auch für die Stadt und die Frequenz wäre es wichtig, wenn der bisherige Standort bestehen bleiben könnte.“ Von verschiedenen Seiten von Bediensteten habe er bereits gehört, „dass es sehr kritisch sein soll, wenn es regnet. So gesehen wäre rascher ein Neubau sehr lobenswert!“

Die Stadtgemeinde werde jedenfalls, so der Bürgermeister, alles dazu beitragen, dass von behördlicher Seite alles so rasch als möglich erledigt wird.