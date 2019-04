Auch wenn sogar bei der Frage nach der Dauer der Sitzung zwischen Stadtgemeinde und Innenstadtgastronomen die Meinungen auseinandergehen, so soll diese am Dienstagabend relativ kurz gewesen sein.

ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Armin Zwazl brachte den etwa zehn Anwesenden den Wunsch der Stadt nach einem einheitlichen Erscheinungsbild bei den Schanigärten puncto Sonnenschirme und Grünraumgestaltung dar. Allerdings: Für die Kosten sollen die Wirte selbst aufkommen, was für ein baldiges Ende des Gedankenaustausches sorgte...

Zwazl ist deshalb aber nicht böse: „Mir war es bereits vor dem Gespräch zu 100 Prozent bewusst, dass dies nicht sofort umsetzbar sein wird. Jeder Gastwirt am Hauptplatz verfügt bereits über Sonnenschirme. Diese sollen natürlich bleiben, solange es der Zustand zulässt“, erläutert er gegenüber der NÖN.

Daher sollte das Gespräch ein Startschuss sein, künftige Investitionen aufeinander abgestimmt durchzuführen. Es diente dazu, die Idee erstmalig zu ventilieren. „Denn irgendwann muss man damit anfangen, ansonsten kann es nie zu einer abgestimmten Lösung kommen“, so Zwazl.

Die Wirte, die bei der Diskussion nicht namentlich in Erscheinung treten wollen, sind verwundert: „Wenn die Stadt etwas will, dann soll sie zumindest auch einen finanziellen Beitrag dazu leisten. Immerhin reden wir von etwa 800 Euro für einen Schirm“, so der Tenor.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, selbst Wirt, sieht die Debatte emotionslos: „Es war nur eine Idee, die Stadt hat ja selbst kein Geld für so etwas. Und bei keiner einheitlichen Schanigartengestaltung wird sich die Welt auch weiterdrehen!“