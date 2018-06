Für viele sind sie ein Grund zum Ärgern – die zahlreichen Schlaglöcher im gesamten Stadtgebiet Neunkirchen. In den nächsten Tagen sollen diese aber Stück für Stück beseitigt werden. Einzig die Friedhofsstraße soll noch so bleiben, wie sie ist.

„40 Tonnen Heißgutmischung sind bereits verarbeitet worden“, erzählt Susanne Kohn, Pressesprecherin der Stadtgemeinde. Und es soll noch weiter ausgebessert werden. Ein Großteil ist bereits saniert worden, doch es stehen auch noch einige Schlaglöcher bevor. „Es wird voraussichtlich den ganzen Sommer durch laufend ausgebessert“, informiert ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.

Großes Thema ist auch die Friedhofsstraße, deren Zustand alles andere als gut ist. „Die Friedhofstraße ist schon so kaputt, dass es nichts bringen würde, wenn wir sie so wie alle anderen Schlaglöcher sanieren“, so der Stadtchef. Aus diesem Grund werden momentan Kostenvoranschläge für eine Generalsanierung der Straße eingeholt. Wann es hier mit den Arbeiten losgeht, konnte Osterbauer aber noch nicht sagen. Außerdem möchte er die Straßen Schritt für Schritt sanieren: „Ich muss auch auf das Budget achten. Es soll auf keinen Fall überzogen werden!“