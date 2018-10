Der Stadtpark, eigentlich die bevorzugte Erholungsoase und Grüne Lunge der Neunkirchner, kommt derzeit nicht zur Ruhe: Regelmäßig treiben dort Vandalen ihr Unwesen, zuletzt wurden Spielplatz und das Pförtnerhaus beim Eingang wieder einmal beschmiert. Besonders brisant: Bei den Botschaften könnte es sich laut neuesten Informationen auch um islamistische Inhalte handeln.

„Ich bin darüber auch schon informiert worden und habe Ähnliches gehört“, spricht ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die jüngsten Schmierereien am Spielplatz an mit Botschaften, die den Begriff „Kavkaz“ beinhalteten und auch einer dschihadistischen Gruppierung zuordenbar sein könnten, an. „Wir haben jedenfalls alles angezeigt, denn es gehört geklärt, ob es sich dabei nur um dumme Schmierereien von Kindern handelt oder ob mehr dahintersteckt!“

Aufmerksam ist nach der NÖN-Berichterstattung auch das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung geworden. Dem Amt obliegen hauptsächlich die Gefahrenabwehr und die erweiterte Gefahrenerforschung bei staatsfeindlichen Vorgängen im Bereich des Extremismus, die Erteilung von Aufträgen zur Überwachung von Versammlungen an die Polizeikommissariate.

Mit weiteren Ermittlungen wurde nun die Bezirkspolizei Neunkirchen beauftragt, wie deren Chef Johann Neumüller im Gespräch mit der NÖN bestätigt: „Wir nehmen diesen Fall sehr ernst und haben unsere Kriminalbeamten darauf angesetzt. Derzeit gibt es aber leider noch keine aktuellen Hinweise zu den Tätern.“ Auch im Bezirk seien Schmierereien mit solchen Botschaften bislang unbekannt gewesen.