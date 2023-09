Neuer Lions Präsident Frank Schmitt hat sich viel vorgenommen

„Das Amt habe ich einem Spaziergang mit Vereinsmitglied Gerhard Motsch zu verdanken, der mich dazu überredet hat“, erzählt der Unternehmer, der in Wartmannstetten lebt und in Wien einen Produktionsbetrieb besitzt, mit einem Augenzwinkern. „Aber natürlich freue ich mich sehr, denn das ist eine sehr verantwortungsvolle und ehrenvolle Aufgabe.“ Gerade in Zeiten wie diesen, wo es den Leuten sozial immer schlechter geht, sei eine Institution wie die Lions, die zielgerichtet unter die Arme greift und hilft, nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken.

Für das aktuelle Vereinsjahr hat sich der 57-Jährige mit seinem Team viel vorgenommen: „Natürlich werden wir im Advent mit unserem traditionellen Stand am Hauptplatz vertreten sein und auch beim Advent im Stadtpark wieder mitmachen!“ Selbstredend, dass in der Vorweihnachtszeit auch wieder das „Mariandlschießen“, das sich zu einer beliebten Veranstaltung aber auch wichtigen Einnahmequelle etabliert hat, durchgeführt wird. Die im letzten Jahr erstmals eingeführte Feuerzangenbowle beim Stand soll auch heuer ein Fixpunkt bleiben. Einkaufsaktionen bei BILLA PLUS, die Unterstützung der „Weihnachtswunsch“-Aktion der Neunkirchner Sparkasse und der Plan, eine kulturelle Veranstaltung durchzuführen, runden vorerst das öffentliche Programm ab. „Aber natürlich werden sich die Kollegen auch noch mit ihren Ideen einbringen“, so Schmitt, der die 34 Mitglieder zweimal im Monat bei der Vereinsversammlung trifft.

Ist der zweifache Familienvater, der in Mannheim geboren ist, einmal nicht für sein Unternehmen oder die Lions im Einsatz, dann liest er gerne Bücher („Ich brauche das Haptische“), geht Schwimmen oder Segeln.