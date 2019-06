Inoffiziell war es bereits kommuniziert worden, in der Vorwoche fixierten die Grünen nun auch offiziell ihre regionale Liste für die Nationalratswahl im Herbst: Michael Diller-Hnelozub, Geschäftsführer der Grünen Wiener Neustadt, wurde dabei zum Spitzenkandidaten für den Regionalwahlkreis gewählt – einstimmig, wie man seitens der Grünen betont:

privat Thomas Tauchner aus Aspang bewirbt sich um einen Platz für die NEOS.

„Es ehrt mich, mit einem so bunten Team wieder in den Wahlkampf ziehen zu dürfen. Gesundes Essen, saubere Luft, Naturschutz – das sind Themen, die die Menschen bewegen und es wird immer mehr klar, dass die Grünen die besten und verlässlichsten Lösungen bieten“, ist er überzeugt. Auf Platz zwei folgt mit der Grünen-Gemeinderätin Clara Schweighofer eine Neunkirchnerin.

Aspanger geht für die NEOS ins Rennen

Bei den NEOS treten mit dem Aspanger Thomas Tauchner sowie Armin Rainer aus Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) zwei Personen aus der Region zur Wahl an. „Auf welchem Listenplatz sie stehen werden, wird nun bis zur Mitgliederversammlung am 7. Juli in einem dreistufigen Prozess beschlossen“, erklärt dazu Jürgen Hirschmann, Leiter der Kommunikationsabteilung bei den NEOS.