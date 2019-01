Die Ankündigung der Stadt im Herbst des Vorjahres, den Seniorenball im Zuge der Budgetkonsolidierung wegen Einsparungsgründen nicht mehr durchführen zu können, hatte nicht nur in älteren Bevölkerungskreisen für einen Aufschrei gesorgt – auch die Opposition hatte in Form der SPÖ angekündigt, den Ball in Eigenregie retten zu wollen.

Nun gibt es tatsächlich gute Nachrichten für die tanzbeinschwingenden Senioren: Der Traditionsball wird fortgeführt. Der Neunkirchner Seniorenbund führt ihn fort. „Ja, es ist tatsächlich so: Es wird auch im Jahr 2019 einen Seniorenball in Neunkirchen geben“, freut sich Seniorenbundobmann und ÖVP-Gemeinderat Franz Berger. Der Ball wird nicht wie in der Vergangenheit von der Gemeinde, sondern vom Seniorenbund organisiert.

„Wir erinnern uns gerne zurück an die Bälle der Gemeinde und bedanken uns bei allen, die sich in den vergangenen Jahren eingebracht haben. An diese Bälle knüpfen wir mit einem tollen Programm an“, so Co-Organisatorin und ÖVP-Gemeinderätin Christine Vorauer, „dabei entsteht eine klassische Win-Win-Situation: Der Gemeinde ist geholfen, weil sie Geld spart. Und es gibt weiterhin einen Ball für Senioren im Veranstaltungszentrum, der am 27. Februar ab 15 Uhr stattfindet. Für die musikalische Untermalung sorgt Steirer Franzl.“

Verkleidungsshow & Tombola

„Zudem wird es wieder eine Tombola und – darauf bin ich besonders stolz – eine ganz spezielle Verkleidungsshow geben. Mehr verrate ich aber derzeit nicht“, schmunzelt Berger abschließend. Sitzplätze kann man ab sofort unter der Telefonnummer 0664/6271392 bei Christine Vorauer reservieren.

Bei der SPÖ hingegen ist das Interesse an einer Unterstützung abgeklungen: „Wir haben von der neuen Entwicklung gehört, aber in Absprache mit unserem Pensionistenverband beschlossen, nicht zu unterstützen. Weil der Ball in seiner bisherigen Form zum Schluss offenbar nicht mehr so angenommen wurde, wie man sich das vorgestellt hat. Da hatten auch wir einen falschen Eindruck von der Wirklichkeit“, begründet SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz den Rückzieher seiner Partei.