Erstmals seit langem saß der ÖVP-Finanzstadtrat mit einem leichten Lächeln statt dem üblichen Entsetzen bei einer Pressekonferenz die Stadtfinanzen betreffend. Und das mit gutem Grund, konnte doch die Stadtgemeinde das Jahr 2018 entgegen der allgemeinen Erwartungen finanztechnisch mit einem Überschuss von 523.613 Euro abschließen.

Verantwortlich dafür sind mehrere Faktoren: „Zum einen gab es auf der Einnahmenseite bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer erfreuliche Zuwächse, zum anderen ist sicherlich auch die Bedarfszuweisung des Landes in der Höhe von 1,55 Millionen dafür verantwortlich, wofür wir uns bei allen auch recht herzlich bedanken möchten“, so Peter Teix.

„Der Rechnungsabschluss würde ohne Bedarfszuweisungen anders aussehen.“SPÖ-Stadtrat Günther Kautz.

Aber auch der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung zeige erste Früchte: „Es ist der richtige Weg und der gibt uns Hoffnung, dass wir anstehende Projekte gut über die Runden bringen werden“, freute sich auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer über das präsentierte Zahlenwerk. Zahlen, die auch bei der Sanierungskontrolle des Landes positiven Anklang fanden. „Deshalb werden wir auch weiter sparen, wo wir können, und investieren, wo wir müssen und wo wir für die Stadt einen Mehrwert finden“, ergänzte Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan.

Das Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als beim Voranschlag für 2018 noch mit einem massiven Abgang am Ende des Tages gerechnet worden war. Positiver Nebeneffekt: „Auch der Schuldenstand konnte um vier Millionen Euro verringert werden“, betonte der Stadtchef.

Bei der Opposition nimmt man das Ergebnis ebenfalls erfreut zur Kenntnis: „Die Zahlen sehen auf den ersten Blick tatsächlich relativ schön aus, man muss aber schon klar sagen, dass dieses Ergebnis ohne die enorm hohen Bedarfszuweisungen des Landes nicht möglich gewesen wäre“, erklärt SPÖ-Stadtrat Günther Kautz. Ihm würden noch immer zu viele in ausgelagerte Gesellschaften übertragen: „Die Neunkirchner Gmbh hat Millionenschulden und die Gesamthaftungen werden so nicht weniger.“

Ob seine Fraktion dem Rechnungsabschluss zustimmen werde, würde in der Klubsitzung am Montag (nach Redaktionsschluss) entscheiden. Die Gemeinderatssitzung findet am Montag, 11. März, 18 Uhr, statt.