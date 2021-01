Von Frauen für Frauen – so lautete das Motto einer Spendenaktion, die die ÖVP-Stadtfrauen „Wir Neunkirchnerinnen“ pünktlich vor Weihnachten ins Leben gerufen haben. In Eigenregie sammelte Neo-Obfrau Barbara Willesberger Geldspenden ein und wandelte diese in Lebensmittel und Einkaufsgutscheine um. Acht Frauen erhielten dadurch einen Gutschein im Wert von 20 Euro. „Insgesamt gingen so Waren im Wert von 265 Euro an Frauen“, freut sich Obfrau Barbara Willesberger.

Unterstützung fand die Vereinsvorsitzende in den Reihen der „Wir Neunkirchnerinnen“, bei Nachbarn, Freunden, Buchhändlerin Maria Wallner, ÖVP-Stadträtin Christine Vorauer sowie ÖVP-Gemeinderätin Hildegard Berger. „Der soziale Gedanken und das Wissen, dass Frauen und Kinder ganz besonders in dieser Zeit Unterstützung brauchen, sind mir ein wichtiges Anliegen“, so Willesberger, die seit August als Obfrau fungiert.