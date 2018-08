SPÖ Sommerkino: Trotz Gegenwind positive Resonanz.

Am ersten Tag eine Konkurrenzveranstaltung am Holzplatz und am letzten schlechtes Wetter – die SPÖ Neunkirchen hatte mit ihrem Sommerkino am Hauptplatz in der Vorwoche mit etwas Gegenwind zu kämpfen, machte aber das Beste daraus. Die Rahmenbedingungen passten und jene, die gekommen waren, waren von der Veranstaltung auch begeistert.