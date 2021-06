Ohne viel Aufsehen hatte die ÖVP am Samstag ihre Mitglieder zum Stadtparteitag in das Kinocenter geladen. Dafür sorgten dort die Worte von Stadtparteiobmann und Bürgermeister Herbert Osterbauer für umso mehr Nachhall: „Ich werde 2025 die ÖVP noch einmal in die Wahl führen und möchte zwei Mandate dazugewinnen“, gab er die Linie für die nächste Gemeinderatswahl klar vor. Zwei Mandate Zugewinn würden übrigens dann 19 Mandate und somit die absolute Mehrheit bedeuten.

Klar, dass bei solch klaren Aussagen auch die Zustimmung für Osterbauer bei der Wahl zum Stadtparteiobmann groß war: Von 41 Stimmen entfielen 38 auf seinen Namen, drei Personen votierten gegen ihn. Damit wurde der amtierende Bürgermeister seit 2007 zum bereits vierten Mal hintereinander als Stadtparteiobmann gewählt. Seine Stellvertreter sind Stadtrat Peter Teix und Gemeinderätin Klaudia Osztovics, die in dieser Funktion Stadträtin Barbara Kunesch ersetzt.

Weiters wurden Michael Bele, Hildegard Berger, Marion Baumgartner, Amra Pilav, Mario Lukas, Markus Fischer, Thomas Osterbauer, Asita Aschraf, Christian Humhal, Thomas Rack, Gerald Biribauer, Andreas Bürger und Armin Zwazl zu Vorstandsmitgliedern gewählt. Ex-Stadtrat Zwazl, der sich im Vorjahr aus allen öffentlichen politischen Ämtern zurückgezogen hatte, steht Osterbauer zudem weiterhin als geschäftsführender Parteiobmann zur Seite.