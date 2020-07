In der Klubobleutebesprechung am Rathaus wurde der Weg zur Attraktivierung des Stadtparks festgelegt: Ein wichtiges Mitspracherecht bei den Plänen wird dabei auch die Bevölkerung haben, die bei einer Befragung und einer Diskussionsrunde vor Ort ihre Ideen einbringen soll.

„Wobei der grundsätzliche Weg einmal klar ist, diesem haben auch die anderen Fraktionen zugestimmt“, freut sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Denn bis zur 110-Jahr-Feier der „Grünen Lunge“ Neunkirchens im Jahr 2023 sollen auch alle Maßnahmen umgesetzt sein.

Herzstücke der Ideensammlung sind dabei die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage, eines Trinkwasserbrunnens, einer Hundefreilaufzone, einer besseren Beleuchtung oder einer attraktiveren Verbindung des Parks mit dem Erholungszentrum.

Lob von Opposition für die Vorgangsweise

Wobei sich der Stadtchef noch etwas vorsichtig gibt: „Das sind alles nur einmal Ideen, die wir jetzt in einen Gesamtplan gießen müssen. Dabei wird auch die Finanzierung – die Umgestaltung wird auf drei Jahre budgetiert werden – ein entscheidender Faktor sein“ Eine wichtige Rolle soll bei der Erstellung des Gesamtkonzepts auch die Bevölkerung spielen. Sie soll dabei ein Wörtchen mitreden können: „Ich stelle mir vor, dass wir das im Rahmen unserer sozialen Kanäle ermöglichen, aber auch vor Ort im Stadtpark eine Diskussionsrunde abhalten. Die Vorschläge sollen, wenn sie realisierbar sind, in den Gesamtplan einfließen“, so Osterbauer.

Lob gibt es auch von der Opposition: „Die Gespräche rund um unterschiedliche Ideen der Neugestaltung waren durchwegs konstruktiv und geben Hoffnung auf eine parteiübergreifende sowie zielgerichtete weitere Vorgehensweise in Sachen Stadtpark. Hervorzuheben ist sicherlich die durch uns Freiheitliche bereits initiierte Bürgerbefragung auf diversen Social-Media-Kanälen. Die Resonanz war gewaltig“, erläutern FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler und Stadtparteiobfrau, Gemeinderätin Regina Danov. Bei der FPÖ würde man auch gerne einen Ausbau des Spielplatzes, eine Sonnenwiese beim Rodelhügel und einen Platz für Events sehen.

Zufrieden mit dem Stand der Dinge ist auch SPÖ-Stadtrat Kurt Ebruster: „Das Gespräch war sehr konstruktiv, es gibt schon sehr viele gute Vorschläge und Ideen, die jetzt auch auf finanzielle Machbarkeit überprüft werden müssen.“ Er begrüßt auch das Modell der Bürgerbeteiligung, von dem er sich zusätzliche Impulse erhofft.