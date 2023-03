Neunkirchen Städtisches Museum präsentiert Armbrust-Ausstellung

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Andreas Bichler hat die Ausstellung gestaltet. Foto: Rudolf Schmied

M it der Sonderausstellung „Die Armbrust – Hightech-Waffe des Mittelalters“ startet das Städtische Museum Neunkirchen in den Frühling. Gestaltet wurde die neue Sonderschau von Andreas Bichler vom Burgverein Puchberg. Mir der neuen Ausstellung wird am Sonntag, dem 2. April, um 14 Uhr auch die neue Saison der „Niederösterreich-Card“ eingeläutet.