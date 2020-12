Seine Texte sind mit scharfem Blick und pointiertem Witz gemalte Bilder aus dem Leben, die zum Nachdenken, Lachen und Träumen einladen. Heute ist Christoph „Hauki“ Hauk (41) aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Mit 15 Jahren begann er Gitarre zu spielen. „Wobei man das erste Jahr nicht mitrechnen kann, da wurde ich von meinem Lehrer gezwungen, Noten zu lernen und verlor schnell die Lust am Gitarrenspielen“, erinnert sich Hauk. Die Erkenntnis, dass sich Musik auch sogenannter Akkorde bedient, erweckte seine Spielfreude. Die Gitarre wurde zu seinem Schatten, zu seiner Spielgefährtin, zu seiner „Gute Nacht Geschichte“.

Sein Drang vor Publikum zu spielen wurde immer größer. Erste Erfahrungen holte er sich in der Schulband und als Straßenmusikant in Baden, wo ihm eine englischsprachige Zuhörerin 500 Schilling, mit den Worten „Standing Ovation“, in den Hut warf. „Da habe ich große Augen bekommen, habe den Hut mit dem Geld geschnappt und bin gleich weg. Hätte ja sein können, dass sich die Dame am großen Geldschein geirrt hat“, schmunzelt der gebürtige Neunkirchner.

Die ersten Soloauftritte fanden in vielen „Tschumsn“ (kleine verrauchte Lokale) statt. Neben dem „Covern“ von Liedern, beschäftigte er sich sehr bald mit dem Texten und Komponieren eigener Werke. Sein Soloprogramm, wo er Lieder österreichischer Größen und internationaler Stars interpretierte, hat die Jahre überdauert.

„Hauki Solo“ zeigt, dass eine Stimme und eine Gitarre ausreichen, um das Publikum mitzureißen. Ganz am Anfang seiner musikalischen Karriere, zwischen 18 und 24 Jahren, stand Hauki mit Wickelrock auf der Bühne, was zu seinem Markenzeichen wurde und die weiblichen Fans zu Begeisterungsschreien hinriss.

In der Dialektmusik die Heimat gefunden

Aus der anfänglichen Leidenschaft für Deutschrock entstand das Projekt „Kleintierzuchtverein“ (2002-2004). Danach musizierte er in der Band „Herbstrock“ (2003-2005). Die Liebe zum österreichischen Dialekt ließ die Gruppe „A3-filterlos“ (2004-2010), in der ausschließlich Lieder von Ambros, Fendrich und Danzer interpretiert wurden, entstehen. „Hauseck“ (2005-2006) war das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Gitarrenvirtuosen Mario A. Machacek.

Seit 14 Jahren schreibt, komponiert und musiziert der Sänger und Gitarrist Christoph Hauk im gleichnamigen Dialektmusikquartett „hauk“. In dieser Formation hat er sein „Zuhause“ gefunden. Vier CDs entstanden seit der Gründung: „Dreierbeziehung“ (2008), „Mit dia aufs Land“ (2010), „Ned weit weg“ (2012), „Schwoaz oda grau“ (2016). Diese wurden auch von Musikgrößen wie Birgit Denk, Ernst Molden, Voodoo Jürgens und Willi Resetarits gehört und hochgelobt, was zu etlichen Live-Auftritten mit diesen Musikerkollegen führte.

In der Coronazeit ist der selbstständige Wildbachbegeher, vermehrt zu Hause bei seiner Frau und Sohn (8) anzutreffen, wo er und seine Band bereits für die ersten Konzerte im Jänner proben.