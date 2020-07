Die Sammelleidenschaft hat jetzt auch die Neunkirchner Bevölkerung erfasst. Aber bis der Sammel-Hype los ging, dauerte es einige Wochen...

Jetzt gibt es sehr viele Kunden, die die Neunkirchen-Sticker bei ihren Einkäufen in den 45 Partnergeschäften verlangen. Die Stickeralbumaktion, die anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums von Unternehmer Hans Steinberger ins Leben gerufen wurde, erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Der Firmenchef zeigt sich von der Aktion mehr als zufrieden: „Es kommt immer darauf an, wie intensiv ein Partnerbetrieb den Kunden diese Aktion vermittelt. Etliche Firmen haben die Sticker-Box schon dreimal nachbestellt. Aber es gibt auch welche, die nur das Ursprungspaket austeilen und danach Schluss machen. Wir in unseren Eurospar-Geschäften feiern heuer unser 100-jähriges Bestehen und haben bereits drei Viertel der Mengen verteilt“, bilanziert er. Aufgelegt wurden 100.000 Sticker-Pakete á drei Stück und 10.000 Alben. Davon sind aktuell bereits mehr als 67.000 Sticker und über 5.000 Alben über den Ladentisch gegangen.

Die Sticker-Aktion inklusive deren Ausgabe endet am 15. August. Zuvor gibt es am Samstag, 25. Juli, von 10 bis 12 Uhr noch ein Sticker-Tauschtreffen am Hauptplatz Neunkirchen.

Vom Erfolg beflügelt planen Steinberger und sein Team ein weiteres Album – eines für das gesamte Schwarztal. „Das wir größer aufziehen wollen – bis hinein nach Reichenau. Ein Stickeralbum mit Sehenswürdigkeiten aus der Region. Wir glauben, dass man damit eine größere Zielgruppe als mit Geschichte erreicht“, so Steinberger.