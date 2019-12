Wie die NÖN berichtete, gibt es zum Jubiläumsjahr 2020 eine besondere Aktion für die Neunkirchner Wirtschaft: Eurospar Steinberger, der so wie die Stadt ebenfalls den 100. Geburtstag feiert, organisiert ein Stickeralbum mit historischen Bildern Neunkirchens – aufgepeppt mit einer innerstädtischen Rätselrallye, mit Geo QR-Codes, mit Rätselfragen und Gewinnspiel.

Die Stadtgemeinde unterstützt das Projekt. „Jeder Neunkirchner Haushalt erhält ein Album über die Gemeindestube. Für alle teilnehmenden Betriebe gibt’s Stickeralben, Stickerpakete sowie Werbematerial“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Und ÖVP-Wirtschaftstadtrat Armin Zwazl ergänzt: „Je mehr mitmachen, desto stärker die Wirkung dieser Aktion für die Stadt. Das Album bindet Kaufkraft in Neunkirchen. Daher würde es uns sehr freuen, wenn wir viele Partner für dieses gemeinschaftlichen Projekts finden!“

Kontaktaufnahme für Interessenten ist unter der Telefonnummer 06647 9545595 (Projektmanager Stefan Lang) oder per Email an office@lang.marketing möglich. Stefan Lang wird in den nächsten Wochen bei vielen Betrieben persönlich vorbeikommen.