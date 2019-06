An zwei Tagen war der Neunkirchner Hauptplatz Treffpunkt für Genießer.

Zum bereits zweiten Mal gastierte das European Street Food Festival am vergangenen Wochenende am Neunkirchner Hauptplatz. An zwei Tagen wurden Köstlichkeiten aus aller Welt angeboten - neben klassisch-amerikanischen Burgern gab es etwa thailändische oder mexikanische Spezialitäten. Wie es bei dem Festival üblich ist, wurde alles "live" sowie vor Ort zubereitet.

Weitere Infos zum Festival sowie einen Tourplan findet Ihr auf der Website www.streetfood-festival.eu