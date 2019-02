Als sie am Morgen in den Garten ging, traute sie ihren Augen nicht, das Moped ihres Sohnes lag unter einer dicken Eisschicht begraben im Swimmingpool. Ein heftiger Windstoß hatte in der Nacht ganze Arbeit geleistet und das Zweirad versenkt. Es musste sogar in die Werkstatt, „zum Glück kein Problem, weil der Sohn eh zu Hause krank das Bett hüten musste“, so Kahofer.