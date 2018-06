2007 wurde von Hitradio Ö3 und dem Roten Kreuz das „Team Österreich“ gegründet – eine österreichweite Initiative, bei der sich Menschen bei Naturkatastrophen in den Dienst der Allgemeinheit stellen. 2010 wurde als wichtiger Bestandteil die „Team Österreich-Tafel“ ins Leben gerufen.

Es bildet heute eine wichtige Grundlage für jene, denen es nicht so gut geht und die um ihre Existenz kämpfen. Der Neunkirchner Initiative wurde nun bei einem Empfang im Rathaus Neunkirchen „Danke“ gesagt.

In der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Neunkirchen wird diese Initiative von rund 30 freiwilligen Mitarbeitern getragen. Diese holen jährlich rund 53 Tonnen an Lebensmitteln etwa in Supermärkten ab und teilen diese anschließend aus. Woche für Woche stellen sich die Freiwilligen in ihrer Freizeit in den Dienst an der Gesellschaft und versorgen so 3.500 Menschen mit dem Nötigsten zum Leben.

„Die Tafel baut eine wichtige Brücke in unserer Wegwerfgesellschaft"Bürgermeister Herbert Osterbauer

„Die Tafel baut eine wichtige Brücke in unserer Wegwerfgesellschaft: Die überschüssigen, einwandfreien Lebensmittel müssen einerseits nicht nutzlos im Müll entsorgt werden, andererseits werden durch die Sammlung und Weitergabe der Produkte Bedürftige regelmäßig mit ausreichend Essen versorgt“, so Neunkirchens ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer bei der Feierstunde.

Und weiter: „Danke dafür, dass Sie Ihre eigenen Interessen in den Hintergrund rücken und sich für andere, ,fremde‘ Mitmenschen engagieren. Danke dafür, dass Sie mithelfen, unsere Gesellschaft zu einer funktionierenden Gesellschaft zu machen, in der wir uns auch um andere kümmern, denen es nicht so gut geht“.