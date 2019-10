,,Es ist mein Fundament, auf dem ich mein Haus bauen möchte“ – Paralleln zu seinem derzeitigen privaten Leben zieht Neunkirchens Schlagersänger Erik Maier alias „RIKO“ zum ersten Soloalbum „Musikbox“, ist er doch gerade dabei, sein Domizil von der Bezirkshauptstadt nach Ternitz zu verlegen.

14 neue Songs sind auf dem Album, das ab 25. Oktober im Handel erhältlich sein wird, zu finden. Darunter RIKOs-Musikbox-Lieblingslieder aus den 70ern und 80ern sowie Neukompositionen im aktuellen eigenständigen Discofoxsound.

„Ich habe zum Beispiel Roy Blacks ‚Wahnsinn‘ gecovert“, verrät er im Vorfeld. Aber auch mit poppigen und rockigen Einschlägen, stellt der der 37-jährige Interpret seine Vielseitigkeit unter Beweis. „Charismatisch, unangepasst, authentisch - einfach RIKO“, heißt es im Begleittext der CD.

„Das erste Soloalbum als RIKO ist auch wichtig für meine musikalische Identität“, erzählt der Neunkirchner im Gespräch mit der NÖN. Neben den zahlreichen Auftritten in Deutschland ist auch ein Gastspiel in der Heimat in Ausarbeitung: „Es wird im kommenden Jahr ein größeres Konzert im Bezirk geben, Details kann ich aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht verraten“, gibt er sich geheimnisvoll.