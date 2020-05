Innerhalb von nur zwei Wochen hat am 1. und am 15. Februar ein bis dato unbekannter und bewaffneter Täter Trafiken in Ternitz und Neunkirchen überfallen. Nachdem die Ermittlungen bisher ergebnislos verliefen, hoffen die Kriminalisten nun mit der Hilfe von Bildmaterial, den entscheidenden Durchbruch zu schaffen. Denn es gibt nicht nur Fotos vom Täter, sondern auch die Automarke seines Fluchtfahrzeuges ist bekannt.

Kleidung mit einigen auffälligen Stücken

„Besonders die Kleidung, die der Mann, der bodenständigen Dialekt sprach, trug, ist für uns interessant. Immerhin sind die Trainingsjacke, das grünfärbige Jacket und auch die Schuhe recht auffällig“, erhofft sich ein Kriminalist entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Aufgrund diverser Zeugenaussagen kann auch davon ausgegangen werden, dass der Räuber als Fluchtfahrzeug einen Toyota Yaris, dunkelblau lackiert, älteres Modell, benutzt hat. „Das Auto dürfte mindestens zehn bis fünfzehn Jahre als sein“, heißt es bei den Ermittlern.

Wer am 1. und 15. Februar verdächtige Wahrnehmungen um 6 Uhr in Ternitz und um 7.15 Uhr in Neunkirchen gemacht hat bzw. Angaben zur auffälligen Tatkleidung oder zum Fluchtfahrzeug machen kann, soll dies unter der Telefonnummer 059133/30-3333 melden. Für sachdienliche Hinweise, die zur Tatklärung führen, gibt es eine Belohnung in der Höhe von 1.000 Euro.