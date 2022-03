Thomas Rack zum Flüchtlingskoordinator bestellt

Die Stadtgemeinde Neunkirchen hat einen Koordinator für Flüchtlingshilfe bestellt. Bürgermeister-Büroleiter Thomas Rack, der zuletzt auch Ansprechpartner für die städtische Impfstraße war und aktuell noch als Teststraßen-Koordinator fungiert, wurde mit den Agenden betraut – „um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden“ und „gezielt benötigte Hilfe anbieten zu können“, wie es in einer Aussendung aus dem Rathaus heißt.

Konkret steht Rack, der auch Gemeinderat für die ÖVP ist, für alle Fragen betreffend dem Hilfsangebot für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung. Er soll die vorhandenen Angebote koordinieren, aber auch als Verbindungsglied zwischen Initiativen, Vereinen und jenen Personen, die Hilfe benötigen, sein, heißt es.

„Thomas Rack hat sich schon in der Pandemie als Koordinator der Test- und Impfstraßen sehr bewährt. Seine Erfahrungen und seine guten Kontakte zum Roten Kreuz – wo er auch im Bezirkskommando vertreten ist – prädestinieren ihn geradezu für diese Aufgabe“, betont Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Rack ist zudem vom Roten Kreuz auch im Erstquartier in der Raxgasse in Wiener Neustadt in der Organisation tätig.

„Für mich ist es wichtig, die Helfer, aber auch jenen, denen geholfen wird, zur Seite zu stehen – damit die Hilfe auch zielgerichtet ist und dort ankommt, wo sie benötigt wird“, so der neue Flüchtlingskoordinator. Derzeit wird gebeten, von Sachspenden abzusehen – „der Bedarf ist noch nicht genau bekannt und es wird noch nach einer Lagermöglichkeit gesucht“, so die Information aus dem Rathaus.

Kontakt: Die Informationen zur Ukraine-Hilfe sind gesammelt auf der Homepage der Stadtgemeinde unter https://www.neunkirchen.gv.at/Ukraine-Hilfe zu finden. Thomas Rack ist unter thomas.rack@neunkirchen.gv.at bzw. 0664/88 116 951 zu erreichen.

