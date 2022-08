Trauer im Landesklinikum Neunkirchen: Ärztin starb beim Laufen

Werbung

Die Medizinerin starb am 19. August in ihrer burgenländischen Heimat beim Ausüben ihres Hobbys. Sie brach beim Laufen zusammen und konnte trotz rascher Hilfe nicht mehr gerettet werden. Die Ärztin, die seit Jahren im Neunkirchner Krankenhaus beschäftigt war und dort auf der Notfallaufnahme Dienst versah, galt als überaus beliebte Kollegin: „Sie war immer gut aufgelegt, außerordentlich fleißig und ist immer eingesprungen, wenn man sie gebraucht hat. Das ganze ist eine Tragödie“, erzählt ein Kollege im Gespräch mit der NÖN Neunkirchen.

Bestürzung im Landesklinikum

Auch in der Landeskliniken Holding reagierte man auf die Todesnachricht mit Bestürzung: „Die Verstorbene war eine erfahrene und verdiente Medizinerin und 15 Jahre lang Mitglied im Team des Interdisziplinären Aufnahmebereichs am Landesklinikum Neunkirchen. In großer Dankbarkeit verabschieden wir uns von einer engagierten Kollegin, einem liebenswerten Menschen, den wir immer in bester Erinnerung behalten werden. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Nahestehenden!“, heißt es auf Nachfrage der NÖN Neunkirchen in einer Aussendung des Arbeitgebers.

