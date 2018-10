Sie war Diplompädagogin, Gemeinderätin und Obfrau vom „Literarischen Stammtisch Neunkirchen“.

Am 6. Oktober ist Margarete „Grete“ Gsenger, geborene Blauensteiner, nach langer, schwerer Krankheit mit 69 Jahren verstorben. Die bekannte und beliebte Lehrerin (Hauptschuloberlehrerin und Diplompädagogin) stammte aus einer Lehrerfamilie. Für sie war es nicht nur Beruf, sondern auch Berufung.

Notfallsanitäterin, Jugendausbildnerin & Gemeinderätin

In ihrer Freizeit war Gsenger Sanitäterin und auch Notfallsanitäterin beim Roten Kreuz und war auch in der Schule als Jugendausbildnerin tätig. In der Stadt Neunkirchen war sie von 21. September 1993 bis 24. Mai 2005 als SPÖ-Gemeinderätin tätig und konnte mit ihrer Hartnäckigkeit so manchen Bürgersorgen Gehör verschaffen.

„Literarischen Stammtisch Neunkirchen“ gegründet

1995 gründete sie den „Literarischen Stammtisch Neunkirchen“, wo sie bis zu Beginn ihrer Krankheit Obfrau des Vereines war. Auch in der Faschingsgilde Neunkirchen war sie jahrzehntelang aktiv und als Büttenrednerin, Sängerin und Tonassistentin tätig. Als Anerkennung dafür erhielt sie den Bundesverdienstorden mit 11er-Spange verliehen.

Grete Gsenger spielte leidenschaftlich Tennis. Aber auch andere Sportarten wie Bergsteigen, Wandern, Radfahren und Höhlenforschen sowie Reisen hatten ihren fixen Platz in der Freizeitplanung. Es zog sie vom Nordkap bis in die Antarktis, von Costa Rica bis Vietnam und Hong Kong, Sri Lanka, Indien, Dubai und zahlreiche Kulturreisen in die Türkei waren dabei.

Die Beisetzung fand vergangenen Montag am Ortsfriedhof Natschbach statt.