In Neunkirchen war er zweifelsfrei eines der letzten Originale: Bruno Bauer, Ehrenringträger und SPÖ-Legende, der für seine Partei 30 Jahre im Gemeinderat, darunter auch sechs Jahre als Stadtrat für Wohnungs- und Sozialwesen, saß, ist am Dienstag im 88. Lebensjahr verstorben. Und zwar dort, wo er sich besonders gerne aufhielt: Mitten im Herz seiner Stadt – in der Nähe des Hauptplatzes. Er wollte gemeinsam mit einem Verwandten nach einem Arztbesuch die Apotheke aufsuchen und brach am Kirchplatz plötzlich zusammen. Jegliche Rettungsversuche kamen vergeblich.

Bauer, gelernter Friseur, der in der BU bis zu seiner Pensionierung als Betriebsrat wirkte, war Zeit seines Lebens mit der SPÖ eng verbunden, zuerst durch seine offiziellen Funktionen als Mandatar und später auch als rühriger und engagierter Obmann des Pensionistenverbandes. Auf Veranstaltungen war er ein gern gesehener Gast, in der Innenstadt drehte er bis zuletzt seine Runden.

Für seine Verdienste um Neunkirchen wurde ihm am 31. Mai 1995 der Ehrenring verliehen. Bauer hinterlässt zwei Kinder, sieben Enkelkinder und drei Urenkel. Er wird am Freitag, 28. Dezember, um 14.15 Uhr am städtischen Friedhof zur letzten Ruhe geleitet.