Der Stopp der Auszahlung der Treuegelder an pensionierte Gemeindemitarbeiter, die vor 1996 in den Stadtdienst eingetreten sind, dürfte nun auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen: Die Personalvertretung wird gegen den Beschluss der Stadtregierung (SPÖ und FPÖ stimmten unter Protest dagegen) Klage einreichen.

Personalvertreter Harald Nemeth: „An einer Klage wird kein Weg vorbeiführen.“ Feigl/

ÖVP/Archiv

„Natürlich haben mich in den vergangenen Tagen sehr viele angerufen“, hatte Personalvertreter Harald Nemeth zuletzt alle Hände voll zu tun. Inzwischen war er auch bereits bei der Rechtsabteilung der Gewerkschaft: „Wir werden uns das jetzt alles genau ansehen, aber an einer Klage wird kein Weg vorbeiführen“, kündigt er den Weg vors Gericht an. Insgesamt sind von dem Auszahlungsstopp 324 Pensionisten betroffen, gesamt macht das eine jährliche Summe von rund 430.000 Euro aus, die von der Stadt bezahlt werden muss.

„Viele darunter sind aber Mindestpensionisten, die jeden Cent brauchen. Mich ärgert auch sehr, dass so ein Beschluss unmittelbar vor Weihnachten gefasst wurde“, ist Nemeth gar nicht gut auf die schwarz-grüne Stadtregierung zu sprechen.

Mit ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer habe es zwar im Vorfeld ein Gespräch gegeben, mitgeteilt sei Nemeth die Entscheidung vor der Gemeinderatssitzung aber dann nicht worden, prangert er an.

Bgm. Herbert Osterbauer: „Bin bin sehr zuversichtlich, dass der Prozess zu unseren Gunsten ausfallen wird.“ Feigl/

ÖVP/Archiv



Stadtchef Herbert Osterbauer hat mit einer Klage gerechnet, wie er im Gespräch mit der NÖN erzählt: „Ich bin sogar sehr froh darüber, denn dann haben wir endlich Rechtssicherheit und eine Entscheidung, die auch gilt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die zu unseren Gunsten ausfallen wird.“ Was ihn so sicher macht? „Ein Gutachten von Arbeitsrechtsexperte Wolfgang Mazal!“

Dass es jedoch nach Meinung von SPÖ-Stadtrat Günther Kautz gar nicht gibt: „Ich wollte Einsicht nehmen, habe es aber nie bekommen!“ Darauf angesprochen meint Osterbauer, dass es im strengen Sinne auch kein Gutachten, sondern eine Rechtsmeinung sei. Mittlerweile wurden auch die Treuegeldbezieher vom Bürgermeister mit einem Brief vom Stopp der Treuegelder informiert. Dort macht sich inzwischen ebenfalls Widerstand breit: „Ja, die Betroffenen werden ebenfalls lautstark ihren Protest kundtun. In welcher Form das sein wird, steht noch nicht fest“, so Nemeth.

Auch bei der NÖN hat sich bereits einer gemeldet: „Für Mindestpensionsbezieher von uns ist das der Wahnsinn, wir haben so wenig, da sind 50 Euro sehr viel wert. Das ist für viele schon ein Wocheneinkauf“, kann er die Entscheidung nicht nachvollziehen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Im Gegenteil, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gerichtsurteil für uns ausfallen wird.“