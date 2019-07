Am Samstag war es endlich soweit: Nach den Sanierungsarbeiten konnte die Zufahrtsstraße von der B 17 zur Katastralgemeinde Peisching, die sogenannte Peischinger Trift, für den Verkehr freigegeben werden.

Aber nicht nur das: Auch die desolate Trift nach Mollram und die Verbindungsstraße zwischen der B 17 und der Blätterstraße haben einen neuen Fahrbahnbelag bekommen.

Günther Kautz zufrieden

Für SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz, der in seiner Oppositionsrolle seit Jahren auf Sanierungen der desolaten Fahrbahnen in der Stadt drängte, ein schönes Gefühl: „Ich bin sehr froh darüber, denn ohne unser ständiges Trommeln wäre es sicher nicht so weit und so rasch gekommen!“

Er hoffe nur, dass es sich dabei „nicht um Wahlzuckerlstraßen handelt und die Sanierungen auch nach der Gemeinderatswahl fortgesetzt werden.“

"Werden eingeschlagenen Weg fortsetzen"

Übrigens konnte durch ein Entgegenkommen der Firma Swietelsky eine vernünftige Preisgestaltung ausgehandelt werden: „So gibt es statt der ursprünglichen Billigvarianten bei den Triftwegen nun sogar eine richtige Asphaltdecke“, so Kautz. Und auch der Verbindungsweg zwischen B 17 und Blätterstraße, der nur notdürftig eine Abriebauflage bekam, soll in den kommenden Wochen eine ordentliche Asphaltschicht bekommen.

zVg Der Triftweg nach Peisching mit Hermann Hauer, Bgm. Herbert Osterbauer und ÖVP-Gemeinderat Horst Matias.

Auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ist zufrieden: „Wir werden, solange die Budgetmittel vorhanden sind, den eingeschlagenen Weg fortsetzen“, so seine Ankündigung. Auch der Brückenneubau in der Postgasse liege im Zeitplan und soll Anfang September fertig sein.