TV-Jurorin Katharina Schneider präsentierte ihr erstes Buch

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten waren anwesend, um den inspirierenden Geschichten aus dem Buch zu lauschen. Foto: Christopher Tarkus

In „Raus aus dem Hamsterrad" erzählt die Neunkirchner Unternehmerin von ihren eigenen Erfahrungen und präsentiert neun weitere inspirierende Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, aus dem Hamsterrad auszusteigen und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das Buch gibt tiefe Einblicke in unüberwindbare Situationen und soll den Leserinnen und Lesern Mut machen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Gebe tiefe Einblicke in mein Leben preis!“ Katharina Schneider

Das Buch ist sowohl in Buchhandlungen als auch online erhältlich, unter anderem auf www.RausAusDemHamsterrad.tv. Während der Buchpräsentation betonte die Gastgeberin Katharina Schneider, wie wichtig es sei, seinen Träumen zu folgen, auch wenn der Weg dorthin nicht einfach sei. „Für mich ist das ein ganz besonderer Tag, in diesem Buch gebe ich Einblicke aus meinem Leben preis, die bisher nicht einmal meine Freunde kannten. Damit möchte ich Menschen Mut machen, ihre Träume zu leben, auch wenn der Weg nicht einfach war, aber er war es allemal wert."

