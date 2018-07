Seit Ende April läuft der Haushaltskonsolidierungsprozess der Stadt, der von der Grazer „Austin“-Gruppe professionell begleitet wird, die NÖN berichtete. Fünf Arbeitsgruppen der Rathausmitarbeiter haben in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet und Sparpotenziale durchforstet. Am Montag der Vorwoche wurden diese erstmals im Rahmen einer zehnstündigen Sitzung mit den Experten und Vertretern der Politik genauer beleuchtet.

Neben Leiter Peter Pilz von der „Austin“-Gruppe waren von der Politik von der ÖVP Stadtchef Herbert Osterbauer, Stadtrat Peter Teix, von den Grünen Günter Pallauf und Johann Gansterer sowie von der FPÖ Gerhard Scharf und die fraktionslose Gemeinderätin Christa Wallner als Zuhörerin vertreten. Die SPÖ boykottierte das Gremium, weil im Vorfeld von ihr gestellte Forderungen nicht erfüllt wurden. „Insgesamt haben die Arbeitsgruppen 600 Sparpotenziale gefunden. Viele davon natürlich in mehreren Varianten“, so Osterbauer, der dabei aber noch nicht ins Detail gehen möchte. „Es hat, so wie im Vorfeld besprochen, keinerlei Tabus gegeben!“ Was bereits herauszuhören war: Die Mitarbeiter sollen dabei so wenig als möglich zum Handkuss kommen. „Da sind wir vorsichtig. Weil sie auch wertvolle, engagierte Arbeit leisten“, so Osterbauer.

„Details werde ich jetzt noch nicht, aber zum gegebenen Zeitpunkt nennen!“Peter Teix

Über die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Eine Vereinbarung, an die sich bis dato alle halten: „Von mir werden Sie diesbezüglich nichts hören. Ich bin aber mit der konstruktiven Zusammenarbeit sehr zufrieden. Darüber hinaus haben wir vereinbart, für die Nachhaltigkeit auch im organisatorischen und personellen Bereich entsprechende Schritte zu setzen“, so Peter Pilz.

Etwas konkreter wird zumindest ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix. Er berichtet, dass das Sparziel von rund zwei Millionen Euro mit den geplanten Maßnahmen erreicht werden kann: „Details werde ich jetzt noch nicht, aber zum gegebenen Zeitpunkt nennen!“

Auch zur Oppositionspartei sind wenig bis kaum Inhalte durchgedrungen: „Wir haben überhaupt noch keine Informationen bekommen. Zumindest wurde aber angekündigt, dass es diesbezüglich Gespräche mit uns geben soll“, ist SPÖ-Stadtrat Günther Kautz schon neugierig.

Nach der mehrstündigen Diskussion dieses ersten Rohberichts sollen die Erkenntnisse in den kommenden Wochen in einen Endbericht verarbeitet werden. Danach ist die Politik am Zug, die über die zu setzenden Maßnahmen im Herbst-Gemeinderat abzustimmen hat. Ob im Paket oder in einzelnen Punkten ist noch unklar.