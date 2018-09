Dienstag später Nachmittag, ein lauer Sommertag neigt sich langsam dem Ende zu, der Gastgarten eines Neunkirchner Cafes ist gut gefüllt: Plötzlich fährt ein schwarzer Audi vorbei und mehrere Schüsse fallen aus den geöffneten Seitenfenstern. Die Projektile vermutlich einer Softgun schlagen im Schirm und in der Auslagenscheibe ein, die Gäste wissen im ersten Moment gar nicht, was da vorgegangen ist. Denn so schnell wie der Spuk begann, ist er auch wieder vorbei und der Wagen rast unerkannt Richtung Innenstadt.

