Veranstaltung: „mini9kirchen“ feiert großes Comeback

Termin: Freitag, 12. Mai 2023; Zeitraum: Spielstationen 13 bis 18 Uhr, Verkaufsstationen 14 bis 19 Uhr, die Anmeldung ist von 13 bis 16 Uhr möglich, ab 18 Uhr After Work-Party am Hauptplatz mit der Musicalschool Scheibenreif und Verlosung, Ende circa 20 Uhr.

Verkehrsmaßnahmen: Während der Veranstaltung sind die Triesterstraße ab der Herrengasse und die Wienerstraße ab der Gerichtsgasse gesperrt. Die Zufahrt in der Wienerstraße ist nur für Anrainerinnen und Anrainer (im Schritttempo) möglich. Hauptplatz, Holzplatz, Plätzl und der Parkplatz Fabriksgasse werden für die Veranstaltung genutzt.

Ablauf: mini9kirchen ermöglicht den Kindern nach Anmeldung beim „mini9kirchner“-Amterl vor dem Rathaus das Schnuppern in verschiedenen Berufsfeldern. Für erledigte Aufgaben gibt es ein Pickerl (= „Lohn“) in den Spielepass, der wie ein Konto ist und von dem man sich Guthaben in „mini9kirchner-Talern“ beim Stand der Sparkasse auszahlen lassen kann.

Diese kann man im Funpark oder bei Verkaufsstationen oder im „mini9kirchen“-Geschäft in der Hauptplatzpassage ausgeben - oder Lose für die „mini-Lotterie“ kaufen oder am Glücksrad drehen.