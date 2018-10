Am 11. April 2019, im Rahmen der Landesausstellung in Wiener Neustadt, wird das Museum für Zeitgeschichte in Bad Erlach eröffnet und leiten wird das Museum der Neunkirchner Benedikt Wallner. „Zu diesem Job bin ich über die Niederösterreichischen Nachrichten gekommen.

Die haben schon im Vorfeld über die Entstehung des Museums geschrieben und so habe ich mich mit meinen Unterlagen bei Bürgermeister Hans Rädler (ÖVP) vorgestellt. Er hat das ganz toll gefunden, dass ich aus der Region komme“ so Benedikt Wallner, der seit 3. September im Zeitgeschichte Museum fix angestellt ist.

Auch Kustos im Heimatmuseum Neunkirchen

Arbeitgeber ist nicht die Gemeinde Bad Erlach, sondern der Verein „Pro Elira“. Wallner bleibt auch Kustos im Heimatmuseum Neunkirchen, wo er seit 2010 beschäftigt ist. Was die Ortschefs in Neunkirchen und Bad Erlach positiv und als Bereicherung für die Region sehen. Ähnlich ergeht es auch seiner Kollegin Vanessa Staudenhirz vom Städtischen Museum Neunkirchen. Sie arbeitet, neben Neunkirchen, seit August als administrative Leiterin im Dr. Karl Renner-Museum in Gloggnitz. Gestartet wird mit der Ausstellung zum Forschungsprojekt von Werner Sulzgruber und Johann Hagenhofer über das jüdische Leben in der Buckligen Welt und Wechselgebiet.

Sonderausstellung „Mit ohne Juden“

Diese Forschungsergebnisse sind die wissenschaftliche Grundlage für die erste Ausstellung. Auf dieser Grundlage fußend kuratiert Martha Keil die erste Sonderausstellung „Mit ohne Juden“. Die Dauerausstellung, die zwischen fünf und sieben Jahre zu sehen sein wird, wird sich mit dem jüdischen Leben in der Buckligen Welt beschäftigen. Museumsleiter Benedikt Wallner plant alle zwei Jahre eine Sonderausstellung. „Eine Nachfolgeausstellung kann eventuell ‚Industriearbeiterschaft und Entwicklung der Industrie in der Buckligen Welt‘ heißen“ so der Museumsleiter.