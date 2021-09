Eine NÖN-Umfrage im März diesen Jahres hatte ein klares Ergebnis gebracht: Nach Vandalenakten im Schafferhofergarten hatten sich fast 85 Prozent der Umfrageteilnehmer für Videoüberwachung im Stadtgebiet ausgesprochen. Und auch im Gemeinderat fand die Möglichkeit, einzelne Bereiche in der Stadt zu filmen, durchaus Anklang.

Ein entsprechender Antrag wurde an den Ausschuss verwiesen – und diesem sollen nun bereits in der Septembersitzung konkrete Angebote vorgelegt werden, wie Stadtrat Thomas Leopold Berger im NÖN-Gespräch erklärt: „Die Angebote sollen einen groben Überblick über die verschiedenen Formen und Möglichkeiten geben.“ Konkret wurden Angebote für den Schafferhofergarten und das Erholungszentrum eingeholt – also für einen öffentlichen sowie einen privaten Bereich. „Dabei handelt es sich um keine endgültige Entscheidung, sondern nur darum, einen groben Überblick über den finanziellen Aufwand bekommen zu können“, bekräftigt Berger.

Thomas Berger (ÖVP): „Ausgewogenheit ist mir sehr wichtig!“ ÖVP

In welcher Form und wo letztlich Kameras zum Einsatz kommen sollen, soll im Ausschuss beziehungsweise anschließend im Gemeinderat diskutiert und beschlossen werden. Der Zugang von Stadtrat Berger ist jedenfalls klar: „Das Thema Sicherheit ist ein sehr emotionales, ebenso wie das Thema Videoüberwachung. Mir ist wichtig, dass es eine Ausgewogenheit gibt – keiner muss Angst haben, jetzt überall gefilmt zu werden, darum geht es keinesfalls!“

Denn die Videoüberwachung sei nur ein Teil der Lösung – vielmehr wolle man auch auf die Arbeit der Streetworker setzen. „Und ganz generell ist Neunkirchen mit der Bundes- und der Stadtpolizei auch in guten Händen“, ist Berger überzeugt. Das sieht auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) so, der bereits im NÖN-Sommergespräch in der Vorwoche angekündigt hatte, dass man auch auf Videoüberwachung setzen wolle: „Mir ist dabei ein gutes Ergebnis wichtiger als ein schnelles Ergebnis!“

Bei den Oppositionsparteien stößt die Überlegung der ÖVP auf Zustimmung. „Angesichts der Vandalismusfälle in der Vergangenheit ist Videoüberwachung leider notwendig und wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen passen, sind wir dem natürlich nicht abgeneigt“, verweist FPÖ-Stadtparteiobfrau Regina Danov darauf, dass man diesen Vorschlag bereits im Rahmen eines Sicherheitsgipfels eingebracht hatte.

Regina Danov (FPÖ): „Videoüberwachung ist leider notwendig!“ FPÖ

Und auch SPÖ-Stadtparteivorsitzende, Bundesrätin Andrea Kahofer kann den Plänen einiges abgewinnen: „Es ist natürlich eine Gratwanderung und es darf nicht ausarten, aber im Erholungszentrum macht das außerhalb der Öffnungszeiten sicherlich Sinn.“

Andrea Kahofer (SPÖ): „Ist Gratwanderung, macht aber Sinn!“ SPÖ

Kritisch zeigt sich hingegen der Koalitionspartner Grüne: „Man muss sich das genau anschauen, aber wir sehen das kritisch. Wir sind eher der Überzeugung, dass man auf andere Maßnahmen setzen sollte“, meint Vizebürgermeister Hans Gansterer gegenüber der NÖN.

Hans Gansterer (Grüne): „Eher auf andere Maßnahmen setzen!“ Grüne

Gutgeheißen wird hingegen von allen Parteien, dass die kommende Gemeinderatssitzung bereits gefilmt und im Internet abrufbar sein soll – auch darauf hatte sich das Stadtparlament zuletzt verständigt. „Wir werden einen Testlauf machen“, kündigt Stadtrat Berger an.