Feigl Harald Nemeth erreichte sechs der sieben Mandate.

Die Karten in der Personalvertretung am Rathaus Neunkirchen sind neu gemischt: Bei den Wahlen am Donnerstag erreichte die bisher in dem Gremium vertretene Liste von Harald Nemeth (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter) sechs der sieben Mandate, die erstmalig angetretene Liste "Für alle" von Bernhard Vorauer erreichte einen Sitz. Abgegeben wurden 176 Stimmen, wovon elf ungültig waren.

Vorauers Liste, die der "Fraktion Christlicher Gewerkschafter" zuzurechnen ist, kandidierte bei dem Urnengang erstmals. Bis dato gab es mit der FSG lediglich eine Liste.

